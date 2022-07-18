Восстанавливать дороги на Донбассе будет курганская спецтехника (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» отправил в Донецкую Народную республику автогудронатор для восстановления дорог. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня у нас не обычная отправка, а гуманитарная! Отправили на Донбасс автогудронатор „Регион 45“ для восстановления дорог! Желаем скорейшего прибытия на место, чтобы мирные жители могли вернуться к своей обычной жизни. Желаем мирного неба!» — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганский оборонный завод отправил спецтехнику в Донбасс. В рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики был передан мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ. Также сообщалось, что сотни единиц спецтехники из Китая ввозят через Курганскую область. Среди импортной техники самосвалы, краны и автобусы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Помимо этого, целью этих действий также была помощь Донбассу. Как сообщало Минобороны РФ, России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте.

Курганский завод «Регион 45» отправил в Донбасс автогудронатор для восстановления дорог Скрин: страница «Регоина 45» в соцсети «ВКонтакте»