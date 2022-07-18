18 июля 2022

Курганский завод отправил технику в ДНР для ремонта дорог. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Восстанавливать дороги на Донбассе будет курганская спецтехника (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» отправил в Донецкую Народную республику автогудронатор для восстановления дорог. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня у нас не обычная отправка, а гуманитарная! Отправили на Донбасс автогудронатор „Регион 45“ для восстановления дорог! Желаем скорейшего прибытия на место, чтобы мирные жители могли вернуться к своей обычной жизни. Желаем мирного неба!» — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганский оборонный завод отправил спецтехнику в Донбасс. В рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики был передан мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ. Также сообщалось, что сотни единиц спецтехники из Китая ввозят через Курганскую область. Среди импортной техники самосвалы, краны и автобусы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Помимо этого, целью этих действий также была помощь Донбассу. Как сообщало Минобороны РФ, России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте.

Курганский завод «Регион 45» отправил в Донбасс автогудронатор для восстановления дорог

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Курганский завод дорожной техники «Регион 45» отправил в Донецкую Народную республику автогудронатор для восстановления дорог. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня у нас не обычная отправка, а гуманитарная! Отправили на Донбасс автогудронатор „Регион 45“ для восстановления дорог! Желаем скорейшего прибытия на место, чтобы мирные жители могли вернуться к своей обычной жизни. Желаем мирного неба!» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганский оборонный завод отправил спецтехнику в Донбасс. В рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики был передан мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ. Также сообщалось, что сотни единиц спецтехники из Китая ввозят через Курганскую область. Среди импортной техники самосвалы, краны и автобусы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Помимо этого, целью этих действий также была помощь Донбассу. Как сообщало Минобороны РФ, России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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