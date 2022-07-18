Курганцы возмутились отсутствием российских овощей в супермаркете

В супермаркетах Кургана продают импортные овощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покупатели возмущаются тем, что в курганских супермаркетах практически нет овощей российского производства. По словам очевидцев, на полках магазинов торговой сети «Метрополис» из отечественных продуктов только огурцы и помидоры. Все остальное — импорт из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU рассказал один из жителей Кургана.

«Зашел в супермаркет купить овощей, а там все импортное: капуста, свекла, редька, перец. Все везут из Казахстана и Киргизии. Даже картошка и чеснок и те зарубежные. А наше где все? Почему так мало овощей российского производства. На полках огурцы да помидоры только. Постоянно везем все зарубежное, а куда свое девают вообще непонятно. Или у нас так мало производят овощей, что их не хватает? До сих пор не могут избавиться от импортной зависимости», — возмущается курганец. По словам местного жителя, в супермаркетах также продают импортные дыни и арбузы и чеснок.

Ранее URA.RU писало, что в курганском супермаркете импортную колу заменяют чеченской газировкой. В магазинах торговой сети «Пятерочка» на прилавках в продаже появился лимонад, дюшес и тархун марки «ЧИАССР». По словам покупателей, напиток из Чечни может стать хорошей заменой продукции компании Coca-Cola, которая объявила об уходе с российского рынка.