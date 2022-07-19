WSJ: западное оружие создает проблемы украинским военным

19 июля 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Западное оружие заметно отличается в эксплуатации от советского, что создает заметные неудобства для ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западное оружие создает проблемы украинским военным. Это связано с тем, что страны передают Украине оружие по частям каждому подразделению, что в свою очередь приводит к проблемам с обучением и логистикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Нынешний подход, при котором каждая страна передает батарею оружия по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики», — заявил лондонский Королевский институт объединенных вооружений. аналитический центр по обороне и безопасности. Основная проблема для ВСУ заключается в том, что западное оружие заметно отличается в эксплуатации от советского, что создает заметные неудобства. Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников признался в своей некомпетентности, заявив, что не разбирается в ракетных комплексах, поставляемых Западом. В свою очередь, американские власти изменили свой подход по поддержке Украины, подходя к делу поэтапно. Об этом заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин. Также увеличение военных поставок западных стран на Украину приближает риски развязывания третьей мировой войны. Кроме того, некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложили другим последовать их примеру. Запад поставляет Украине оружие на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Западное оружие создает проблемы украинским военным. Это связано с тем, что страны передают Украине оружие по частям каждому подразделению, что в свою очередь приводит к проблемам с обучением и логистикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Нынешний подход, при котором каждая страна передает батарею оружия по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики», — заявил лондонский Королевский институт объединенных вооружений. аналитический центр по обороне и безопасности. Основная проблема для ВСУ заключается в том, что западное оружие заметно отличается в эксплуатации от советского, что создает заметные неудобства. Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников признался в своей некомпетентности, заявив, что не разбирается в ракетных комплексах, поставляемых Западом. В свою очередь, американские власти изменили свой подход по поддержке Украины, подходя к делу поэтапно. Об этом заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин. Также увеличение военных поставок западных стран на Украину приближает риски развязывания третьей мировой войны. Кроме того, некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложили другим последовать их примеру. Запад поставляет Украине оружие на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.