Челябинские поезда перевезут на юг на треть больше пассажиров

Благодаря дополнительным поездам каждые сутки на юг отправляется до полутора тысяч жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество перевезенных из Челябинской области в южные регионы России пассажиров в 2022 году достигнет двухлетнего пика — количество назначенных поездов выросло на 35,3% к 2020 году. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), дополнительно этим летом назначены поезда по пяти маршрутам.

«Всего в летний период 2022 года через ЮУЖД в сторону юга курсирует порядка 23 сезонных и дополнительных поездов. Показатель на 35,3% больше уровня 2020 года», — рассказали URA.RU в ЮУЖД.

Дополнительные поезда перевозят жителей региона в четыре города юга. Курсируют поезда: №477/478 Челябинск—Адлер (ежедневно), №455/456 Челябинск—Новороссийск (отправляется через день), №463/464 Челябинск—Адлер (трижды в неделю), №519/520 Орск—Анапа (ходит еженедельно), № 545/546 Орск—Адлер (отправляется три раза в неделю).

В результате ежедневно через полигон ЮУЖД в сторону южного направления следует порядка восьми поездов дальнего следования формирования АО «Федеральная пассажирская компания» («ФПК»). На Южно-Уральской железной дороге оценили, что количество отправляемых из Челябинской области за сутки пассажиров в Краснодарский край варьируется от одной до полутора тысяч человек.

В компании отметили, что около 77% составов формирования уральского филиала «ФПК», которые отправляются на юг, предоставляют услуги повышенной комфортности. Поезда оборудованы кондиционерами, биотуалетами и розетками 220В и USB.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам