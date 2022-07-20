Форма мешает пермским полицейским бороться с экстремизмом

Пермские полицейские назвали главную проблему в борьбе с экстремизмом среди молодежи Фото: Илья Московец © URA.RU

Молодежь зачастую негативно относится к полицейским, поэтому человек в форме вызывает у ребят отторжение. Это является одной из основных проблем в борьбе с экстремизмом в интернете, заявил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Павел Николаев. На заседании президиума Общественного совета при ведомстве он призвал на помощь общественников.

«Зачастую при осуществлении профилактической деятельности стражи порядка сталкиваются с неприятием в молодежной среде человека в форме, с заранее сформированной негативной установкой в отношении полицейских. Именно поэтому в названной работе востребована помощь общественников», — отмечается на сайте пермского главка.

По мнению сотрудников полиции, именно общественники способны воспитать у подрастающего поколения критическое мышление и умение анализировать информацию, попадающуюся им в социальных сетях. Пермские общественники выразили готовность содействовать полиции и проводить тематические мероприятия для молодежи.