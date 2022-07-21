В Пермском крае власти решили снести дома, больницы и детсады

На снос строений краевой бюджет выделил миллионы рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края направят десятки миллионов рублей на снос расселенных жилых домов и старых зданий: детских садов, больниц и гаражей. Об этом говорится в постановлении, которое размещено на сайте правительства и губернатора края.

«Внести изменение в объем субсидий из бющджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий на 2020-23 годы, утвержденный постановлением правительства Пермского края от 09 апреля 2020 года № 185-п», — сказано в постановлении.

Объем субсидий из краевого бюджета на снос старых строений на 2023 год составляет 70 млн рублей. Так, в Гайнском муниципальном округе районе власти снесут старый детский сад, расположенный в поселке Кебраты. На эти цели выделено 742 тыс рублей. Власти Горнозаводского округа потратят 375 тыс рублей на снос котельной в поселке Вильва, а в Юрлинском муниципальном округе снесут здание гаража. На это будет потрачено 313 тыс рублей.

Самый большой объем субсидий, (66,7 млн рублей) выделен Гремячинскому городскому округу, где предстоит снос домов в городе Гремячинск, а также поселках Широковский и Юбилейный. Территория известна также, как одна из самых депрессивных в регионе. Она получила название «уральская Припять» из-за брошенных после закрытия угольных шахт жилых домов.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскритиковали мэра Алексея Демкина, который сообщил в соцсетях об успехах по расселению аварийного жилья. В то же время прокуратура обратила внимание властей на аварийные дома, в которых никто не проживает. Ведомство указало, что они представляют угрозу для жизни и здоровья граждан и потребовала ограничить допуск жителей к опасным строениям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам