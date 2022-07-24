Власти в Пермском крае не могут найти деньги на проблемную дорогу

Дорога связывает населенные пункты Шемейный и Городище Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае власти несколько лет не могут отремонтировать разбитую дорогу между населенными пунктами Шемейный и Городище. Жители жаловались на то, что не могут проехать по ней, еще в 2020 году. Новые гневные сообщения пермяков появились на днях в соцсети «ВКонтакте». На них власти ответили, что пока деньги на ремонт не выделены.

«Трасса до Кудымкара. Навстречу попадаются машины, останавливаются и спрашивают, можно ли проехать! Сколько будет продолжаться этот ужас с участком дороги Городище — Шемейный?», — написала Аня Литвинова-Полозова в паблике «Подслушано Березники». За несколько дней до этого похожая запись появилась в паблике «ЧП Березники». Ее автор прикрепил фотографии к посту, на которых запечатлен провалившийся в дорожное полотно большегруз.

Состояние дороги прокомментировало в паблике министерство транспорта Пермского края. По информации минтранса ремонт дороги запланирован, на деньги на него пока не выделены.

«Проект на реконструкцию участка Городище-Шемейный прошел государственную экспертизу. Поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ будет [осуществлен] при выделении финансирования», — пояснили в краевом министерстве. Также чиновники пообещали «сделать все возможное» для поддержания дороги в проходимом состоянии.

Проект реконструкции дороги Городище—Шемейный начали разрабатывать еще в 2020 году. Автомобилисты отмечали, что в летний период времени проехать по ней практически невозможно.

Проехать на автомобиле по дороге между Шемейным и Городище, практически, не возможно Фото: «Подслушано Березники», «ВКонтакте»

Многотонный грузовик, задействованный в отсыпке дороги щебнем, сам провалился в грунт Фото: «ЧП Березники», «ВКонтакте»