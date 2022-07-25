Юрист из Екатеринбурга пожаловался в московский Центр «Э» на Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Правоохранители проверят высказывания журналиста Владимира Соловьева о свердловчанах и губернаторе Свердловской области на экстремизм и клевету. Поводом для этого стала жалоба юриста из Екатеринбурга в московский Центр «Э».

«В рамках проверки установлено, что ранее в ЦПЭ УВД поступали обращения аналогичного содержания. Копии указанных обращений и иные имеющиеся материалы проверки направлены в ГБУ города Москвы „Московский исследовательский центр“ от 23.06.2022 для проведения соответствующего психолого-лингвистического исследования. До настоящего времени результаты данного исследования в адрес ЦПЭ УВД не поступали», — цитирует полицейских издание MSK1.RU.

Юриста задели слова Соловьева в адрес жителей Екатеринбурга и заявления о связи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с уралмашевской ОПГ. «В прямом эфире „Вестей ФМ“ <…> Владимир Соловьев сначала публично оскорбил чувства уральцев, а затем допустил публичные высказывания, содержащие признаки клеветы, в адрес губернатора Евгения Куйвашева, обвинив его в причастности к деятельности известной уралмашевской преступной группировки, что содержит явные признаки нарушения охраняемых законом общественных отношений», — пояснил юрист.

Ранее полномочный представитель посольства Сербии в УрФО и бизнесмена Сава Рапич призывал ФСБ проверить Соловьева из-за его высказываний. Рапич припомнил Соловьеву его отношение к Крыму, вспоминая, что тот в 2013 году называл «Крым — не русским». «Как вы успели так быстро переобуться? Как поменялось ваше понятие в отношении Крыма! Видимо, должно пройти определенное время, чтобы у вас поменялось определенное понятие, связанное с Екатеринбургом», — заявил бизнесмен.

Скандал Соловьева с жителями и политиками Екатеринбурга начался с того, что журналист назвал Екатеринбург — «центром мерзотной либероты». Это произошло 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», федеральные звезды и жители города.

Ответ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве на обращение екатеринбуржца Фото: издание MSK1.RU