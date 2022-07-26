Счетная палата отказалась увеличивать налог для богатых россиян

Счетная палата отклонила предложение об увеличении НДФЛ до 18% для состоятельных россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Счетная палата РФ посчитала нецелесообразным увеличивать НДФЛ для граждан, которые зарабатывают более 50 млн рублей в год. По мнению специалистов, выбор именно этой суммы ничем не обоснован.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», — передают «Известия» заключение Счетной палаты.

Ранее депутат Госдумы РФ, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов внес законопроект об увеличении НДФЛ до 18% для богатых россиян. Сейчас размер этого налога составляет 13%, для состоятельных граждан — 15%. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов поддержал это предложение и заявил, что для богатых НДФЛ можно поднять до 25%.