Счетная палата отказалась увеличивать налог для богатых россиян

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Счетная палата отклонила предложение об увеличении НДФЛ до 18% для состоятельных россиян Фото:

Счетная палата РФ посчитала нецелесообразным увеличивать НДФЛ для граждан, которые зарабатывают более 50 млн рублей в год. По мнению специалистов, выбор именно этой суммы ничем не обоснован.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», — передают «Известия» заключение Счетной палаты.

Ранее депутат Госдумы РФ, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов внес законопроект об увеличении НДФЛ до 18% для богатых россиян. Сейчас размер этого налога составляет 13%, для состоятельных граждан — 15%. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов поддержал это предложение и заявил, что для богатых НДФЛ можно поднять до 25%.

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Счетная палата РФ посчитала нецелесообразным увеличивать НДФЛ для граждан, которые зарабатывают более 50 млн рублей в год. По мнению специалистов, выбор именно этой суммы ничем не обоснован. «Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», — передают «Известия» заключение Счетной палаты. Ранее депутат Госдумы РФ, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов внес законопроект об увеличении НДФЛ до 18% для богатых россиян. Сейчас размер этого налога составляет 13%, для состоятельных граждан — 15%. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов поддержал это предложение и заявил, что для богатых НДФЛ можно поднять до 25%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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