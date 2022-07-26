Оппозиционные партии критикуют действия Владимира Зеленского, отмечает Exxpress Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Усталость украинского народа от конфликта на территории страны и внутренние враги ведут к концу правления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет шведская газета Exxpress.

«Пять месяцев конфликта, по меньшей мере 15 000 украинских солдат убиты, более 45 000 тяжело ранены, десятки тысяч домов разрушены: многие украинцы устали от этого, многие хотят отмены чрезвычайного положения. Внутри у Владимира Зеленского тоже есть противники. Оппозиционные партии в Украине критикуют стиль его руководства. Падение Зеленского призвано положить конец этому конфликту», — пишет Exxpress.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защита жителей Донбасса. Российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении ЛНР.