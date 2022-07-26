В Кургане затягивается суд по экс-директору скандальной клиники

Материалы дела по экс-директору клиники Persona Nova вернули из суда в прокуратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Материалы уголовного дела в отношении руководителя курганской частной медицинской организации Persona Nova Марины Ермаковой возвращены из суда в прокуратуру Курганской области. Решение об этом принял Курганский городской суд, его поддержал областной суд.

«Постановление суда оставлено без изменения, апелляционное представление — без удовлетворения. Материалы дела возвращены в прокуратуру Курганской области для устранения препятствий рассмотрения судом», — сообщили URA.RU в Курганском областном суде.

Согласно материалам, опубликованным в ГАС «Правосудие», дело возвращено прокурору, так как обвинительное заключение составлено с нарушением. Как пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, суд установил, что в материалах не определено место совершения преступления. «Материалы уголовного дела будут направлены в следственный орган для устранения препятствий для рассмотрения дела судом», — добавили в ведомстве. Телефона Ермаковой в распоряжении URA.RU нет.

Материалы уголовного дела в отношении Ермаковой поступили в городской суд и переданы судье в начале апреля. Как ранее сообщало URA.RU, следствие считает, что Ермакова несколько лет обманывала жителей Курганской области и соседних регионов. Она заключала с ними договоры об оказании услуг пластической хирургии, не собираясь их выполнять либо выполняя их не в полном объеме. Также женщину обвинили в злостном неисполнении решений судов, в соответствии с которыми она должна была выплатить деньги обманутым клиентам. Кроме того, ей вменяют в вину продажу дорогостоящего оборудования, которое было у нее в аренде. Уголовное дело включает более 100 эпизодов, потерпевшими признаны более 120 человек из пяти регионов УрФО.