27 июля 2022

США предложили обменять Бута на экс-баскетболистку УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бритни Грайнер предложили обменять на Виктора Бута Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

США предлагают обменять Пола Уилона и экс-баскетболистку УГМК Бритни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, на российского предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Об этом утверждает американский телеканал CNN.

«Администрация Байдена (президент США — прим. ред.) предлагает России торговца оружием (Виктора Бута — прим. ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — говорится в сообщении. По данным CNN, план обмена лично одобрил президент США Джо Байден.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в багаже спортсменке нашли гашишное масло. Также агентство рассказывало, что у Грайнер истек срок контракта с баскетбольным клубом УГМК (Екатеринбург). Кроме этого, по мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута.

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США предлагают обменять Пола Уилона и экс-баскетболистку УГМК Бритни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, на российского предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Об этом утверждает американский телеканал CNN. «Администрация Байдена (президент США — прим. ред.) предлагает России торговца оружием (Виктора Бута — прим. ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — говорится в сообщении. По данным CNN, план обмена лично одобрил президент США Джо Байден. Ранее URA.RU сообщало, что экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в багаже спортсменке нашли гашишное масло. Также агентство рассказывало, что у Грайнер истек срок контракта с баскетбольным клубом УГМК (Екатеринбург). Кроме этого, по мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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