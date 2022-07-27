США предложили обменять Бута на экс-баскетболистку УГМК

28 июля 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Бритни Грайнер предложили обменять на Виктора Бута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков США предлагают обменять Пола Уилона и экс-баскетболистку УГМК Бритни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, на российского предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Об этом утверждает американский телеканал CNN. «Администрация Байдена (президент США — прим. ред.) предлагает России торговца оружием (Виктора Бута — прим. ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — говорится в сообщении. По данным CNN, план обмена лично одобрил президент США Джо Байден. Ранее URA.RU сообщало, что экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в багаже спортсменке нашли гашишное масло. Также агентство рассказывало, что у Грайнер истек срок контракта с баскетбольным клубом УГМК (Екатеринбург). Кроме этого, по мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута.

США предлагают обменять Пола Уилона и экс-баскетболистку УГМК Бритни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, на российского предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Об этом утверждает американский телеканал CNN. «Администрация Байдена (президент США — прим. ред.) предлагает России торговца оружием (Виктора Бута — прим. ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — говорится в сообщении. По данным CNN, план обмена лично одобрил президент США Джо Байден. Ранее URA.RU сообщало, что экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в багаже спортсменке нашли гашишное масло. Также агентство рассказывало, что у Грайнер истек срок контракта с баскетбольным клубом УГМК (Екатеринбург). Кроме этого, по мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута.