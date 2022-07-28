Мэр Перми объяснил, зачем ездит по городам России

Глава Перми Алексей Демкин рассказал, что его недавние поездки в крупные города России вызваны желанием перенять лучшие практики, чтобы вывести краевую столицу в тройку лидеров в РФ. Об этом он заявил во время передачи «300 вопросов мэру» на телеканале «Россия 24».
«Мы заявляем о том, что город Пермь движется в сторону городов-лидеров, лучших городов нашей страны. Для того чтобы сделать его еще более интересным, нам необходимо изучение и применение лучших муниципальных практик в рамках своего города. Для того чтобы не только из СМИ узнавать, что Екатеринбург лучший, Тюмень лучшая, с точки зрения рейтингов. Мы ездим к ним в гости изучаем их лучшие практики», — отметил Демкин.
Со своей стороны Пермь делится своими наработками. Это упорядочивание нестационарной торговли, организация платных парковок и работа с ТОСами. «Коллеги из Екатеринбурга и Уфы обратили внимание на упорядоченность в нестационарной торговле и заинтересовались, как нам удалось это сделать. Проект по платным парковкам у нас реализуется уже более шести лет, а Екатеринбургу до сих пор не удалось это сделать. И мы показывали им, как реализовать нормативно-правовую базу», — рассказал пермский мэр.
Ранее URA.RU сообщало, что делегация во главе с Алексеем Демкиным посетила Екатеринбург, Тюмень и приняла коллег из Уфы. А Пермь через 10 лет должна попасть в тройку лучших городов в РФ.
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