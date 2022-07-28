ВСУ оставляют американские гаубицы М777 во время отступления, так как не могут их отремонтировать
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Войска РФ штурмуют укрепления Вооруженных сил Украины — в сторону украинских позиций направились боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, а также снаряды «Градов». Украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 28 июля.
- «Известия» показали кадры штурма войсками РФ укреплений Вооруженных сил Украины. В сторону украинских позиций направились боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, а также снаряды «Градов». Военкор, который находился на месте событий рассказал, что была проведена синхронная работа российской армейской авиации и донецкой артиллерии. Видео с места событий опубликовал Пятый канал.
- Украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что под ноги жителей города было выброшено множество мин ПМФ «Лепесток». Данные боеприпасы являются запрещенными.
- От 60 до 100% детей из города Красный Луч в Луганской Народной Республике страдают посттравматическим синдромом после обстрелов ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала главный врач местной детской городской больницы Лариса Стрижко. Она уточнила, что без помощи России реабилитация этих детей была бы невозможна.
- Вооруженные силы Украины готовят новую попытку наступления на Херсонскую область. Предварительно, вторжение запланировано на 10 августа. Экс-депутат Рады Илья Кива называет это последней попыткой президента Украины Владимира Зеленского изменить ситуацию.
- Украинские военные оставляют американские гаубицы М777 во время отступления. Об этом рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам ЛНР. Он уточнил, что ВСУ бросают именно неисправные гаубицы, так как большинство военных не умеют их ремонтировать.
- США направят Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 500 миллионов долларов на оказание помощи Украине. Сумма была выделена из одобренного ранее пакета помощи Украине.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. В настоящее время под полным контролем России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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