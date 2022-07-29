Пассажирский катер с 25 людьми на борту столкнулся с груженой лесом баржей на реке Кама в Пермском крае. В результате аварии пострадало девять человек. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«30.07.2022 в 02:30 на реке Кама между поселком Орел и городом Березники местного времени произошло столкновение пассажирского катера типа Ярославец с баржей, груженой лесом», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры. После аварии девять человек обратились за медицинской помощью, один из пассажиров был госпитализирован.
По данным ведомства, в момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. Погибших нет.
На место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор. «Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — добавили в пресс-службе.
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Пассажирский катер с 25 людьми на борту столкнулся с груженой лесом баржей на реке Кама в Пермском крае. В результате аварии пострадало девять человек. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «30.07.2022 в 02:30 на реке Кама между поселком Орел и городом Березники местного времени произошло столкновение пассажирского катера типа Ярославец с баржей, груженой лесом», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры. После аварии девять человек обратились за медицинской помощью, один из пассажиров был госпитализирован. По данным ведомства, в момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. Погибших нет. На место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор. «Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — добавили в пресс-службе.