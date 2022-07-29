29 июля 2022
28 июля 2022

В Прикамье при столкновении катера с баржей пострадали 9 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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При столкновении на борту катера находилось 25 пассажиров Фото:

Пассажирский катер с 25 людьми на борту столкнулся с груженой лесом баржей на реке Кама в Пермском крае. В результате аварии пострадало девять человек. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«30.07.2022 в 02:30 на реке Кама между поселком Орел и городом Березники местного времени произошло столкновение пассажирского катера типа Ярославец с баржей, груженой лесом», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры. После аварии девять человек обратились за медицинской помощью, один из пассажиров был госпитализирован.

По данным ведомства, в момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. Погибших нет.

На место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор. «Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — добавили в пресс-службе.

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Пассажирский катер с 25 людьми на борту столкнулся с груженой лесом баржей на реке Кама в Пермском крае. В результате аварии пострадало девять человек. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «30.07.2022 в 02:30 на реке Кама между поселком Орел и городом Березники местного времени произошло столкновение пассажирского катера типа Ярославец с баржей, груженой лесом», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры. После аварии девять человек обратились за медицинской помощью, один из пассажиров был госпитализирован. По данным ведомства, в момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. Погибших нет. На место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор. «Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — добавили в пресс-службе.
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