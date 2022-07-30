30 июля 2022

ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Торжественные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из-за атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. В результате праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота в Севастополе отменены.

Новость дополняется.

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Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. В результате праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота в Севастополе отменены. Новость дополняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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