ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе

Торжественные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из-за атаки ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. В результате праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота в Севастополе отменены.
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