Пермский край накроет сухая и жаркая погода

Со среды по пятницу в крае осадков не ожидается
Рабочая неделя в начале августа в Пермском крае ожидается жаркой. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
«В целом неделя ожидается очень теплой и почти сухой», — говорится на сайте. Исключением будет понедельник — погода в первый рабочий день будет дождливой и прохладной.
Во вторник местами по территории края пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем составит +22, +27 градусов. Со среды по пятницу осадков не ожидается, температура днем: от +24 до +30 градусов. Ночи с 3 по 5 августа будут прохладными: +9, +14 градусов.
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