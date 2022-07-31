31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Пермский край накроет сухая и жаркая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Со среды по пятницу в крае осадков не ожидается Фото:

Рабочая неделя в начале августа в Пермском крае ожидается жаркой. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«В целом неделя ожидается очень теплой и почти сухой», — говорится на сайте. Исключением будет понедельник — погода в первый рабочий день будет дождливой и прохладной.

Во вторник местами по территории края пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем составит +22, +27 градусов. Со среды по пятницу осадков не ожидается, температура днем: от +24 до +30 градусов. Ночи с 3 по 5 августа будут прохладными: +9, +14 градусов.

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Рабочая неделя в начале августа в Пермском крае ожидается жаркой. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «В целом неделя ожидается очень теплой и почти сухой», — говорится на сайте. Исключением будет понедельник — погода в первый рабочий день будет дождливой и прохладной. Во вторник местами по территории края пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем составит +22, +27 градусов. Со среды по пятницу осадков не ожидается, температура днем: от +24 до +30 градусов. Ночи с 3 по 5 августа будут прохладными: +9, +14 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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