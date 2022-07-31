Пермский край накроет сухая и жаркая погода

01 августа 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Со среды по пятницу в крае осадков не ожидается Фото: Размик Закарян © URA.RU Рабочая неделя в начале августа в Пермском крае ожидается жаркой. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «В целом неделя ожидается очень теплой и почти сухой», — говорится на сайте. Исключением будет понедельник — погода в первый рабочий день будет дождливой и прохладной. Во вторник местами по территории края пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем составит +22, +27 градусов. Со среды по пятницу осадков не ожидается, температура днем: от +24 до +30 градусов. Ночи с 3 по 5 августа будут прохладными: +9, +14 градусов.

Рабочая неделя в начале августа в Пермском крае ожидается жаркой. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «В целом неделя ожидается очень теплой и почти сухой», — говорится на сайте. Исключением будет понедельник — погода в первый рабочий день будет дождливой и прохладной. Во вторник местами по территории края пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем составит +22, +27 градусов. Со среды по пятницу осадков не ожидается, температура днем: от +24 до +30 градусов. Ночи с 3 по 5 августа будут прохладными: +9, +14 градусов.