Синоптики предсказали Екатеринбургу резкую смену погоды

В Екатеринбург вернется жаркая погода Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ближайшие дни на смену прохладной и облачной погоде в Екатеринбург вернется жара. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в среду, 3 августа, температура воздуха в уральской столице вновь составит +25 градусов.

В первые два дня августа синоптики прогнозируют свердловчанам небольшие дожди, облачность и прохладный ветер. Во второй половине недели осадки отступят и установится солнечная погода. Уже к четвергу, 4 августа, столбик термометра поднимется до +26 градусов. Самым жарким днем станет суббота, 6 августа, когда за окном будет +27.

Ранее специалисты Уралгидрометцентра предсказывали, что начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Вместе с тем синоптики прогнозируют, что уже в конце месяца стоит ждать минусовых температур и снега.