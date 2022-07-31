31 июля 2022

Синоптики предсказали Екатеринбургу резкую смену погоды

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В Екатеринбург вернется жаркая погода Фото:

В ближайшие дни на смену прохладной и облачной погоде в Екатеринбург вернется жара. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в среду, 3 августа, температура воздуха в уральской столице вновь составит +25 градусов.

В первые два дня августа синоптики прогнозируют свердловчанам небольшие дожди, облачность и прохладный ветер. Во второй половине недели осадки отступят и установится солнечная погода. Уже к четвергу, 4 августа, столбик термометра поднимется до +26 градусов. Самым жарким днем станет суббота, 6 августа, когда за окном будет +27.

Ранее специалисты Уралгидрометцентра предсказывали, что начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Вместе с тем синоптики прогнозируют, что уже в конце месяца стоит ждать минусовых температур и снега.

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В ближайшие дни на смену прохладной и облачной погоде в Екатеринбург вернется жара. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в среду, 3 августа, температура воздуха в уральской столице вновь составит +25 градусов. В первые два дня августа синоптики прогнозируют свердловчанам небольшие дожди, облачность и прохладный ветер. Во второй половине недели осадки отступят и установится солнечная погода. Уже к четвергу, 4 августа, столбик термометра поднимется до +26 градусов. Самым жарким днем станет суббота, 6 августа, когда за окном будет +27. Ранее специалисты Уралгидрометцентра предсказывали, что начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Вместе с тем синоптики прогнозируют, что уже в конце месяца стоит ждать минусовых температур и снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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