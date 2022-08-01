Россия усилила санкции против Великобритании

Россия ввела новые санкции в отношении Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия», — говорится в заявлении российского МИДа.
Россия ввела новые санкции в отношении Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия», — говорится в заявлении российского МИДа. Ранее Россия ввела санкции против 150 высокопоставленных лордов Великобритании. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Также под ответные санкции России попали 287 членов палаты общин британского парламента.