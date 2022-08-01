В Киеве заявили о консультациях с США о целях для ударов HIMARS

02 августа 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

ВСУ руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев консультируется с США перед ударами HIMARS. В Вашингтоне могут отменить атаку, если «их не устроит намеченная цель». Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они [американцы] недовольны намеченной целью», — пишет газета Telegraph, цитируя Скибицкого. По словам украинского разведчика, при использовании ракет ВСУ руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится отправить Украине новую военную помощь — более полумиллиарда долларов, которая будет включать в себя снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.

Киев консультируется с США перед ударами HIMARS. В Вашингтоне могут отменить атаку, если «их не устроит намеченная цель». Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они [американцы] недовольны намеченной целью», — пишет газета Telegraph, цитируя Скибицкого. По словам украинского разведчика, при использовании ракет ВСУ руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится отправить Украине новую военную помощь — более полумиллиарда долларов, которая будет включать в себя снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.