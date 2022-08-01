Абориген убил медвежонка ради защиты родовых угодий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО абориген, который убил медвежонка на трассе в Нефтеюганском районе, объяснил причину случившегося тем, что животное разоряло его охотничьи угодья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«Задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались трое мужчин 23, 24 и 42 лет, все местные жители. Мотивом совершения преступления, по словам злоумышленников, стал тот факт, что медведь часто посещал родовые угодья одного из задержанных и портил имущество. После этого мужчина выследил животное и убил его», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов в животное на трассе недалеко от города Салым (ХМАО). Сделал он это общественно опасным способом и не имея разрешения охотиться на данной территории. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота»

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция нашла убийцу медвежонка на трассе. Им оказался местный абориген. Он сообщил, что труп животного они разделали, сожгли и выбросили в мусорный бак.