Мэр Екатеринбурга объявил информационную войну вандалам

02 августа 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов придумал, как бороться с вандалами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что объявляет «информационную войну» вандалам, разрисовывающим городские фасады и портящим объекты благоустройства. Программу борьбы, состоящую из нескольких блоков, он презентовал на заседании совета неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU. «[В ближайшее время] появится telegram-канал, независимая информационная площадка, где будут публиковаться деяния вандалов (в том числе записи с городских камер видеонаблюдения — прим. URA.RU). Мы запускаем информационную войну с вандализмом», — анонсировал Орлов. По его мнению, «перспектива прославиться на весь город» будет отпугивать нарушителей. Кроме того, в екатеринбургских школах будут проводить профилактические беседы в рамках уроков «Разговоры о важном» и настраивать юных горожан на добрые дела. Также будет усилено патрулирование (в том числе при помощь казаков), добавил Орлов. В четвертом блоке его программы — внедрение антивандальных конструкций. В пятом — «быстрое устранение последствий вандализма» (пример — скорая уборка Верх-Исетского пляжа, заваленного мусором). В шестом — «событийные мероприятия» (пример — фестиваль Stenograffia). В заключение Орлов поделился, что сейчас мэрия работает над увеличением штрафов за вандализм. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал казаков бить вандалов нагайками «по заднице». Однако сами казаки такую идею раскритиковали. Позже глава столицы Урала оправдался за свой призыв,, а блогер Илья Варламов высмеял идею мэра.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что объявляет «информационную войну» вандалам, разрисовывающим городские фасады и портящим объекты благоустройства. Программу борьбы, состоящую из нескольких блоков, он презентовал на заседании совета неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU. «[В ближайшее время] появится telegram-канал, независимая информационная площадка, где будут публиковаться деяния вандалов (в том числе записи с городских камер видеонаблюдения — прим. URA.RU). Мы запускаем информационную войну с вандализмом», — анонсировал Орлов. По его мнению, «перспектива прославиться на весь город» будет отпугивать нарушителей. Кроме того, в екатеринбургских школах будут проводить профилактические беседы в рамках уроков «Разговоры о важном» и настраивать юных горожан на добрые дела. Также будет усилено патрулирование (в том числе при помощь казаков), добавил Орлов. В четвертом блоке его программы — внедрение антивандальных конструкций. В пятом — «быстрое устранение последствий вандализма» (пример — скорая уборка Верх-Исетского пляжа, заваленного мусором). В шестом — «событийные мероприятия» (пример — фестиваль Stenograffia). В заключение Орлов поделился, что сейчас мэрия работает над увеличением штрафов за вандализм. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал казаков бить вандалов нагайками «по заднице». Однако сами казаки такую идею раскритиковали. Позже глава столицы Урала оправдался за свой призыв,, а блогер Илья Варламов высмеял идею мэра.