В Перми продают трехэтажный коттедж за 70 миллионов рублей. По словам владельцев, в доме есть внушительная винотека, а также установлена система «Умный дом». Объявление о продаже размещено на сайте Cian.
«Дом делится на три уровня: цокольные помещения и два жилых этажа. На цокольном этаже есть спортзал с теннисным столом и бильярдом, внушительная винотека и изысканная сауна. На первом этаже огромные окна высотой 7 метров. В доме установлена система „Умный дом“, подключено видеонаблюдение по периметру и видеофон», — пишут владельцы.
На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн, детская площадка и летняя кухня с барбекю. Рядом с коттеджем располагаются частный детский сад, профессорская клиника, продуктовые магазины и теннисный корт.
Ранее URA.RU писало, что в Перми продают дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski. Владельцы говорят, что особняк отличает роскошный дизайн.
Коттедж площадью 762 квадратных метра продают за 70 миллионов рублей
Фото с сайта Cian
На цокольном этаже располагается винотека
Фото с сайта Cian
На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн
Фото с сайта Cian
Дорогая и качественно сделанная кухня со встроенной бытовой техникой
Фото с сайта Cian
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В Перми продают трехэтажный коттедж за 70 миллионов рублей. По словам владельцев, в доме есть внушительная винотека, а также установлена система «Умный дом». Объявление о продаже размещено на сайте Cian. «Дом делится на три уровня: цокольные помещения и два жилых этажа. На цокольном этаже есть спортзал с теннисным столом и бильярдом, внушительная винотека и изысканная сауна. На первом этаже огромные окна высотой 7 метров. В доме установлена система „Умный дом“, подключено видеонаблюдение по периметру и видеофон», — пишут владельцы. На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн, детская площадка и летняя кухня с барбекю. Рядом с коттеджем располагаются частный детский сад, профессорская клиника, продуктовые магазины и теннисный корт. Ранее URA.RU писало, что в Перми продают дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski. Владельцы говорят, что особняк отличает роскошный дизайн.