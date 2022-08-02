02 августа 2022

В Перми продают дом с системой «Умный дом» и винотекой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон
В Перми продают коттедж за 70 миллионов рублей Фото:

В Перми продают трехэтажный коттедж за 70 миллионов рублей. По словам владельцев, в доме есть внушительная винотека, а также установлена система «Умный дом». Объявление о продаже размещено на сайте Cian.

«Дом делится на три уровня: цокольные помещения и два жилых этажа. На цокольном этаже есть спортзал с теннисным столом и бильярдом, внушительная винотека и изысканная сауна. На первом этаже огромные окна высотой 7 метров. В доме установлена система „Умный дом“, подключено видеонаблюдение по периметру и видеофон», — пишут владельцы.

На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн, детская площадка и летняя кухня с барбекю. Рядом с коттеджем располагаются частный детский сад, профессорская клиника, продуктовые магазины и теннисный корт.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski. Владельцы говорят, что особняк отличает роскошный дизайн.

Коттедж площадью 762 квадратных метра продают за 70 миллионов рублей
На цокольном этаже располагается винотека
На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн
Дорогая и качественно сделанная кухня со встроенной бытовой техникой
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В Перми продают трехэтажный коттедж за 70 миллионов рублей. По словам владельцев, в доме есть внушительная винотека, а также установлена система «Умный дом». Объявление о продаже размещено на сайте Cian. «Дом делится на три уровня: цокольные помещения и два жилых этажа. На цокольном этаже есть спортзал с теннисным столом и бильярдом, внушительная винотека и изысканная сауна. На первом этаже огромные окна высотой 7 метров. В доме установлена система „Умный дом“, подключено видеонаблюдение по периметру и видеофон», — пишут владельцы. На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн, детская площадка и летняя кухня с барбекю. Рядом с коттеджем располагаются частный детский сад, профессорская клиника, продуктовые магазины и теннисный корт. Ранее URA.RU писало, что в Перми продают дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski. Владельцы говорят, что особняк отличает роскошный дизайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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