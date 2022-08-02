В Перми продают коттедж за 70 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми продают трехэтажный коттедж за 70 миллионов рублей. По словам владельцев, в доме есть внушительная винотека, а также установлена система «Умный дом». Объявление о продаже размещено на сайте Cian.

«Дом делится на три уровня: цокольные помещения и два жилых этажа. На цокольном этаже есть спортзал с теннисным столом и бильярдом, внушительная винотека и изысканная сауна. На первом этаже огромные окна высотой 7 метров. В доме установлена система „Умный дом“, подключено видеонаблюдение по периметру и видеофон», — пишут владельцы.

На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн, детская площадка и летняя кухня с барбекю. Рядом с коттеджем располагаются частный детский сад, профессорская клиника, продуктовые магазины и теннисный корт.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski. Владельцы говорят, что особняк отличает роскошный дизайн.

Коттедж площадью 762 квадратных метра продают за 70 миллионов рублей Фото с сайта Cian

На цокольном этаже располагается винотека Фото с сайта Cian

На участке площадью 12 соток есть открытый летний бассейн Фото с сайта Cian