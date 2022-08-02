Пушилин поблагодарил Куйвашева за восстановление Макеевки. Видео

03 августа 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин поблагодарил свердловского губернатора за помощь в восстановлении Макеевки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за помощь в восстановлении города Макеевка. Об этом глава ДНР сообщил в своем telegram-канале. «Евгений Владимирович не первый раз приезжает в Республику, со своей командой подошел к оказанию помощи Макеевке с четким пониманием, что и где надо сделать в первую очередь, разработав программу по восстановлению города, которая рассчитана на три года. Сейчас ведутся работы по остеклению, а также ремонт дорог», — сказал Пушилин. Также глава ДНР отметил, что одним из первоочередных планов по восстановлению города является подготовка объектов к 1 сентября и отопительному сезону. Помимо этого, на встрече политики обсудили кадровый вопрос медицинских специалистов в республике. «Мы готовы рассмотреть вопрос об обучении медицинских работников в наших (свердловских — прим. ред.) колледжах и университетах», — сообщил Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор отправился в командировку в Донбасс. Для Куйвашева это вторая рабочая поездка в ДНР, первая была в начале июня.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за помощь в восстановлении города Макеевка. Об этом глава ДНР сообщил в своем telegram-канале. «Евгений Владимирович не первый раз приезжает в Республику, со своей командой подошел к оказанию помощи Макеевке с четким пониманием, что и где надо сделать в первую очередь, разработав программу по восстановлению города, которая рассчитана на три года. Сейчас ведутся работы по остеклению, а также ремонт дорог», — сказал Пушилин. Также глава ДНР отметил, что одним из первоочередных планов по восстановлению города является подготовка объектов к 1 сентября и отопительному сезону. Помимо этого, на встрече политики обсудили кадровый вопрос медицинских специалистов в республике. «Мы готовы рассмотреть вопрос об обучении медицинских работников в наших (свердловских — прим. ред.) колледжах и университетах», — сообщил Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор отправился в командировку в Донбасс. Для Куйвашева это вторая рабочая поездка в ДНР, первая была в начале июня.