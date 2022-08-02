В структуры курганского правительства массово ищут сотрудников

В курганских департаментах объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В три департамента правительства Курганской области массово требуются сотрудники. В структурах объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв. Информация опубликована в группе аппарата губернатора региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Продолжаем информировать о кадровых конкурсах, объявленных в органах власти Курганской области. В свою команду приглашают департамент имущественных и земельных отношений, департамент финансов, департамент агропромышленного комплекса», — указано в сообщении. В департаменте АПК принимают документы от кандидатов на вакансии ведущих и главных специалистов. В департаменте финансов конкурс на включение в резерв объявлен в 12 отделов и секторов.

Претенденты, которые хотят попасть в кадровый резерв департамента имущественных отношений, должны будут пройти тест. Кандидатам нужно будет ответить на вопросы о русском языке, Конституции Российской Федерации, законодательстве о государственной службе и противодействии коррупции.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области проходит конкурс по формированию кадрового резерва. Замгубернатора региона Оксана Куташи приглашала принять в нем участие ярких, креативных и ответственных специалистов. Власти региона также отмечали, что подобные конкурсы постоянно проводят в каждом департаменте.