Fan ID курганцы смогут получить в родном городе не раньше осени

03 августа 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Карты болельщиков для посещения футбольных матчей в курганских МФЦ начнут выдавать не раньше осени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана смогут оформить карту болельщика (Fan ID) в своем городе не раньше осени этого года. Об этом URA.RU сообщили в региональном Многофункциональном центре (МФЦ) в ответ на редакционный запрос. Ранее курганские чиновники рассказывали, что для получения документа нужно ехать в Екатеринбург. «Идентификация личности для получения карты болельщика в МФЦ на территории Курганской области будет возможна после заключения соглашения с Министерством цифрового развития и подключения необходимых сведений. МФЦ со своей стороны направило все необходимые сведения в Минцифры для заключения данного соглашения. Ориентировочный срок начала деятельности — осень 2022 года», — сообщили в госучреждении. Сейчас курганцы могут получить в МФЦ 11 регионов страны. В том числе и в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники жаловались на трудности получения карты болельщика, которая нужна для посещения матчей. За документом курганцы должны ехать в Екатеринбург. Fan ID — это документ, удостоверяющий личность и позволяющий посещать матчи на территории России. С июля карта болельщика нужна для прохода на матчи на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Против новой системы выступили российские футбольные фанаты.

Жители Кургана смогут оформить карту болельщика (Fan ID) в своем городе не раньше осени этого года. Об этом URA.RU сообщили в региональном Многофункциональном центре (МФЦ) в ответ на редакционный запрос. Ранее курганские чиновники рассказывали, что для получения документа нужно ехать в Екатеринбург. «Идентификация личности для получения карты болельщика в МФЦ на территории Курганской области будет возможна после заключения соглашения с Министерством цифрового развития и подключения необходимых сведений. МФЦ со своей стороны направило все необходимые сведения в Минцифры для заключения данного соглашения. Ориентировочный срок начала деятельности — осень 2022 года», — сообщили в госучреждении. Сейчас курганцы могут получить в МФЦ 11 регионов страны. В том числе и в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники жаловались на трудности получения карты болельщика, которая нужна для посещения матчей. За документом курганцы должны ехать в Екатеринбург. Fan ID — это документ, удостоверяющий личность и позволяющий посещать матчи на территории России. С июля карта болельщика нужна для прохода на матчи на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Против новой системы выступили российские футбольные фанаты.