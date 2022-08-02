02 августа 2022

В Тюменском районе нашли способ снизить смертность

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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, больница, реанимация, пациент, медицинский монитор
Реанимационное отделение откроется в поселке Боровский Фото:

В Боровском филиале областной больницы №19 (Тюменский район) откроется реанимационное отделение. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. По словам медиков, новое отделение позволит снизить смертность в муниципалителе.

«В отделении запланировано расположить две палаты реанимации, кабинет приема врача, санитарные, служебные помещения. Из десяти реанимационных мест два выделены для паллиативных пациентов, шесть — для терапевтического стационара», — рассказали в ведомстве. Сейчас в больнице идет ремонт — сроки его окончания не называются.

По словам главного врача больницы Миграна Мартиросяна, которые приводит депздрав, реанимационное отделение позволит заметно повысить качество оказания медицинской помощи, снизить показатели смертности населения Тюменского района. Сейчас на объекте идет ремонт — сроки его окончания не называются.

Ранее агентство писало, что еще одна новая больница в Тюменском районе появится в поселке Каскара. Ее откроют до конца 2022 года.

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В Боровском филиале областной больницы №19 (Тюменский район) откроется реанимационное отделение. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. По словам медиков, новое отделение позволит снизить смертность в муниципалителе. «В отделении запланировано расположить две палаты реанимации, кабинет приема врача, санитарные, служебные помещения. Из десяти реанимационных мест два выделены для паллиативных пациентов, шесть — для терапевтического стационара», — рассказали в ведомстве. Сейчас в больнице идет ремонт — сроки его окончания не называются. По словам главного врача больницы Миграна Мартиросяна, которые приводит депздрав, реанимационное отделение позволит заметно повысить качество оказания медицинской помощи, снизить показатели смертности населения Тюменского района. Сейчас на объекте идет ремонт — сроки его окончания не называются. Ранее агентство писало, что еще одна новая больница в Тюменском районе появится в поселке Каскара. Ее откроют до конца 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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