03 августа 2022

Аферисты вынудили свердловскую пенсионерку взять в кредит 3 млн

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Женщина отдала мошенникам пять миллионов рублей Фото:

Пенсионерка из Нижнего Тагила (Свердловская область) стала жертвой аферистов. 68-летняя женщина отдала мошенникам пять миллионов рублей, при этом почти три миллиона она взяла в кредит. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Женщина выполняла требования мошенников на протяжении десяти дней. Аферисты позвонили пенсионерке и обманули ее, рассказав, что она является подследственной по уголовному делу, возбужденному по статье „Мошенничество“. Женщина поверила преступникам», — рассказал Валерий Горелых. Она сняла с двух своих счетов более двух миллионов рублей, а оставшуюся часть взяла в кредит в трех коммерческих банках.

Мошенники звонили женщине, представляясь работниками банка и полицейскими. Пенсионерка поверила в историю преступников. Но, еще не отдав деньги аферистам, она обратилась в уголовный розыск, чтобы узнать, как продвигается расследование по ее делу. Тогда к ней домой приехал наряд территориального ОВД, чтобы предостеречь и убедить ее не общаться с неизвестными. Но жулики все-таки смогли обхитрить потерпевшую. Сыщики разыскивают аферистов, сообщил полковник Горелых.

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Пенсионерка из Нижнего Тагила (Свердловская область) стала жертвой аферистов. 68-летняя женщина отдала мошенникам пять миллионов рублей, при этом почти три миллиона она взяла в кредит. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. «Женщина выполняла требования мошенников на протяжении десяти дней. Аферисты позвонили пенсионерке и обманули ее, рассказав, что она является подследственной по уголовному делу, возбужденному по статье „Мошенничество“. Женщина поверила преступникам», — рассказал Валерий Горелых. Она сняла с двух своих счетов более двух миллионов рублей, а оставшуюся часть взяла в кредит в трех коммерческих банках. Мошенники звонили женщине, представляясь работниками банка и полицейскими. Пенсионерка поверила в историю преступников. Но, еще не отдав деньги аферистам, она обратилась в уголовный розыск, чтобы узнать, как продвигается расследование по ее делу. Тогда к ней домой приехал наряд территориального ОВД, чтобы предостеречь и убедить ее не общаться с неизвестными. Но жулики все-таки смогли обхитрить потерпевшую. Сыщики разыскивают аферистов, сообщил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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