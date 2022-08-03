Свердловского торговца оружием поймали на уничтожении леса. Фото

04 августа 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Силовики выяснили, что ранее незаконный рубщик леса был несколько раз судим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин, который ранее незаконно покупал, продавал или хранил оружие, вырубил тысячи деревьев, не имея специального разрешения. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сыщики свердловского гарнизона полиции пресекли незаконную деятельность очередных „черных лесорубов“, спиливших под корень 3762 дерева», — сообщил Горелых. Он отметил, что предполагаемый организатор вырубки уже был судим в 1995 году по статье о торговле оружием. Кроме этого, мужчина привлекался за побои и причинение смерти по неосторожности. Полиция считает, что мужчина незаконно вырубал деревья, причинив тем самым ущерб лесничеству в 69 миллионов рублей. Подозреваемый признался, что нанял бригаду для рубки деревьев в зонах, на которых ему было запрещено делать это. Мужчина посчитал, что нарушение никто не заметит. Ему грозит до семи лет колонии. Ранее оперативники ФСБ поймали бывшего сотрудника полиции, который незаконно вырубал деревья. Он уничтожил около ста квадратных метров леса. Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Свердловчанин, который ранее незаконно покупал, продавал или хранил оружие, вырубил тысячи деревьев, не имея специального разрешения. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сыщики свердловского гарнизона полиции пресекли незаконную деятельность очередных „черных лесорубов“, спиливших под корень 3762 дерева», — сообщил Горелых. Он отметил, что предполагаемый организатор вырубки уже был судим в 1995 году по статье о торговле оружием. Кроме этого, мужчина привлекался за побои и причинение смерти по неосторожности. Полиция считает, что мужчина незаконно вырубал деревья, причинив тем самым ущерб лесничеству в 69 миллионов рублей. Подозреваемый признался, что нанял бригаду для рубки деревьев в зонах, на которых ему было запрещено делать это. Мужчина посчитал, что нарушение никто не заметит. Ему грозит до семи лет колонии. Ранее оперативники ФСБ поймали бывшего сотрудника полиции, который незаконно вырубал деревья. Он уничтожил около ста квадратных метров леса.