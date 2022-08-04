Депутат Горелкин заявил об историческом шансе для IT-сферы в РФ

Государство направляет большие инвестиции в российский IT-сектор Фото: Анна Майорова © URA.RU

С уходом иностранных технических гигантов у российских IT-специалистов появился исторический шанс проявить себя, тем более государство в крупных размерах инвестирует в этот сектор экономики. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

«Мы обладаем значительным цифровым потенциалом. Из-за освобождения ниш иностранными техногигантами у наших разработчиков появился шанс реализовать свой потенциал. Здесь выделяются большие, беспрецедентные государственные инвестиции. Это уникальный исторический шанс. Я надеюсь, наши разработчики его используют», — сказал Антон Горелкин.

«У нас очень сильные компетенции, и мы видим точки роста. Очевидно, что в современных условиях мы должны поддерживать этот бизнес, а с другой стороны формировать, что называется, цифровой суверенитет. Очень важно, чтобы российские IT-специалисты и компании в этих непростых международных условиях чувствовали себя комфортно в родной стране», — уточнил парламентарий.

По словам собеседника агентства, власти стараются помочь IT-сектору не только с помощью финансовых вливаний. «Государство вполне оправдано и логично развивает и расширяет меры поддержки. Это и грантовая поддержка. Сегодня государство может возмещать до 80% стоимости проекта. Это и социальные меры, такие, как льготная ипотека и отсрочка от армии. Я называю некоторые меры, говоря о том, что здесь важны как экономические опции, так и социальные. Это большая комплексная работа», — отметил депутат Госдумы.

Однако, подчеркнул Горелкин, с приходом больших инвестиций стали появляться недобросовестные лица. «С учетом того, что приходят большие государственные деньги, конечно, не исключены какие-то манипуляции. Мы видим, что и Минцифры РФ чистит реестры. Недавно была история, когда пытались коррумпировать сотрудника одного из фондов, но правоохранительные органы здесь оперативно сработали. Важно исключить коррупцию, потому что деньги большие. Важно, чтобы деньги дошли до непосредственных адресатов», — заключил он.