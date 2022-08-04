В резиденции курганского губернатора отключат воду

В понедельник база отдыха, СНТ и поселок останутся без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 8 августа без воды останется база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный союз».

«Из-за врезки водопровода сторонней организацией по ул. Центральной, 4, будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: база отдыха „Болдинцево“, СНТ „Болдинцево“, п. Придорожный», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Воду отключат с 8:00 до 18:00. Курганцев просят сделать запас воды.

Ранее URA.RU писало, что в этом году компания «Водный Союз» (отвечает за водоснабжение Кургана) планирует направить на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.