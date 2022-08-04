В курганском элитном микрорайоне из реки достали тело рыбака. Фото

05 августа 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Из реки в курганском микрорайоне Шевелевка достали тело рыбака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из реки Тобол возле курганского микрорайона Шевелевка, считающегося престижным, жители достали тело 50-летнего мужчины, который ушел на рыбалку и не вернулся. Информация появилась на сайте следственного комитета Курганской области. «Рано утром 04.08.2022 мужчина отправился на рыбалку, однако домой не вернулся. В тот же день его тело в воде в районе д. 7/1 по ул. Криволапова обнаружили случайные прохожие, которые вытащили его на берег», — приводит подробности пресс-служба следственного управления. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медработники констатировали смерть человека. Утонувшим оказался 50-летний мужчина. Следователи проверили осмотр места происшествия, но не выявили признаков преступления. Ведется опрос свидетелей, после чего будет принято решение процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане из Тобола достали тело мужчины. Труп нашли в паводковой воде городской реки в районе «Кургансельмаша». В курганском элитном микрорайоне в Тоболе утонул рыбак фото: СУ СК РФ по Курганской области

Из реки Тобол возле курганского микрорайона Шевелевка, считающегося престижным, жители достали тело 50-летнего мужчины, который ушел на рыбалку и не вернулся. Информация появилась на сайте следственного комитета Курганской области. «Рано утром 04.08.2022 мужчина отправился на рыбалку, однако домой не вернулся. В тот же день его тело в воде в районе д. 7/1 по ул. Криволапова обнаружили случайные прохожие, которые вытащили его на берег», — приводит подробности пресс-служба следственного управления. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медработники констатировали смерть человека. Утонувшим оказался 50-летний мужчина. Следователи проверили осмотр места происшествия, но не выявили признаков преступления. Ведется опрос свидетелей, после чего будет принято решение процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане из Тобола достали тело мужчины. Труп нашли в паводковой воде городской реки в районе «Кургансельмаша».