06 августа 2022
05 августа 2022

СМИ: в Тюмени татуированный мужчина приставал к маленькой девочке

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет парковки у гимназии 47. Курган , школьный двор, лето, гимназия 47, школа 47, пустой школьный двор
Мужчина приставал к ребенку недалеко от учебного заведения (архивное фото) Фото:

Татуированный мужчина приставал к маленькой девочке в Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода. Об этом стало известно журналистам.

«Подходил к ней и говорил, что она красивая. Дети ушли с площадки. Будем обращаться в органы», — сообщает 72.ru, ссылаясь на сообщение местных жителей. В издании отметили, что мужчина выглядит на 30-40 лет, а также имеются татуировки на теле. Кроме того, сам инцидент произошел почти рядом с гимназией.

В комментариях к публикации читатели тюменского издания разделились на два лагеря. Одни считают, что комплименты — это не домогательства. «За комплименты теперь пытаются обвинить в домогательствах…», — написал читатель под ником Транклюкатор. «Комплименты уже стали преступлением?» — задается вопросом один из читателей. Другие считают, что мужчина не просто так пытался завести разговор с ребенком. «Что за чушь про комплименты пишут в комментах? Если непонятный мужик сначала трется у школы, а потом пытается затеять разговор с девчушками, то он явно пришел не комплименты развешивать! А в полиции скажут, что нет состава преступления», — отметил Гость.

Агентство направило запрос в УМВД России по региону, а также в управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина приставал к детям и пытался увезти одну их девочек в кусты. Тогда инцидент случился на улице Шишкова.

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Татуированный мужчина приставал к маленькой девочке в Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода. Об этом стало известно журналистам. «Подходил к ней и говорил, что она красивая. Дети ушли с площадки. Будем обращаться в органы», — сообщает 72.ru, ссылаясь на сообщение местных жителей. В издании отметили, что мужчина выглядит на 30-40 лет, а также имеются татуировки на теле. Кроме того, сам инцидент произошел почти рядом с гимназией. В комментариях к публикации читатели тюменского издания разделились на два лагеря. Одни считают, что комплименты — это не домогательства. «За комплименты теперь пытаются обвинить в домогательствах…», — написал читатель под ником Транклюкатор. «Комплименты уже стали преступлением?» — задается вопросом один из читателей. Другие считают, что мужчина не просто так пытался завести разговор с ребенком. «Что за чушь про комплименты пишут в комментах? Если непонятный мужик сначала трется у школы, а потом пытается затеять разговор с девчушками, то он явно пришел не комплименты развешивать! А в полиции скажут, что нет состава преступления», — отметил Гость. Агентство направило запрос в УМВД России по региону, а также в управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина приставал к детям и пытался увезти одну их девочек в кусты. Тогда инцидент случился на улице Шишкова.
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