СМИ: в Тюмени татуированный мужчина приставал к маленькой девочке

Мужчина приставал к ребенку недалеко от учебного заведения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Татуированный мужчина приставал к маленькой девочке в Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода. Об этом стало известно журналистам.

«Подходил к ней и говорил, что она красивая. Дети ушли с площадки. Будем обращаться в органы», — сообщает 72.ru, ссылаясь на сообщение местных жителей. В издании отметили, что мужчина выглядит на 30-40 лет, а также имеются татуировки на теле. Кроме того, сам инцидент произошел почти рядом с гимназией.

В комментариях к публикации читатели тюменского издания разделились на два лагеря. Одни считают, что комплименты — это не домогательства. «За комплименты теперь пытаются обвинить в домогательствах…», — написал читатель под ником Транклюкатор. «Комплименты уже стали преступлением?» — задается вопросом один из читателей. Другие считают, что мужчина не просто так пытался завести разговор с ребенком. «Что за чушь про комплименты пишут в комментах? Если непонятный мужик сначала трется у школы, а потом пытается затеять разговор с девчушками, то он явно пришел не комплименты развешивать! А в полиции скажут, что нет состава преступления», — отметил Гость.

Агентство направило запрос в УМВД России по региону, а также в управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина приставал к детям и пытался увезти одну их девочек в кусты. Тогда инцидент случился на улице Шишкова.