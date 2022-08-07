07 августа 2022

Легенда НБА Шакил О’Нил обрушился с критикой на Бриттни Грайнер

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Легенда НБА считает, что необходимо учитывать законодательство других государств во время пребывания за границей Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА и эксперт Шакил О’Нил раскритиковал баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, из-за незнания законодательства РФ. О’Нил высказался о деле Грайнер в подкасте The Big Chair Breaker, пишет портал «Известия».

«Да, у нас [в США] то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», — цитирует «Известия» слова О’Нила.

Экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли запрещенные наркотические вещества. Суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Американка на судебном заседании признала свою вину.

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Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА и эксперт Шакил О’Нил раскритиковал баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, из-за незнания законодательства РФ. О’Нил высказался о деле Грайнер в подкасте The Big Chair Breaker, пишет портал «Известия». «Да, у нас [в США] то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», — цитирует «Известия» слова О’Нила. Экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли запрещенные наркотические вещества. Суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Американка на судебном заседании признала свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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