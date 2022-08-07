Легенда НБА Шакил О’Нил обрушился с критикой на Бриттни Грайнер

08 августа 2022 в 02:14 Размер текста - 17 +

Легенда НБА считает, что необходимо учитывать законодательство других государств во время пребывания за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА и эксперт Шакил О’Нил раскритиковал баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, из-за незнания законодательства РФ. О’Нил высказался о деле Грайнер в подкасте The Big Chair Breaker, пишет портал «Известия». «Да, у нас [в США] то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», — цитирует «Известия» слова О’Нила. Экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли запрещенные наркотические вещества. Суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Американка на судебном заседании признала свою вину.

Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА и эксперт Шакил О’Нил раскритиковал баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков, из-за незнания законодательства РФ. О’Нил высказался о деле Грайнер в подкасте The Big Chair Breaker, пишет портал «Известия». «Да, у нас [в США] то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», — цитирует «Известия» слова О’Нила. Экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли запрещенные наркотические вещества. Суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Американка на судебном заседании признала свою вину.