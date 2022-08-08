Кремль: покровители Киева должны прекратить обстрелы ЗАЭС

Покровители Зеленского должны прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил — это потенциально крайне опасная деятельность, она чревата катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. Мы рассчитываем на то, что те страны которые имеют влияние на украинское руководство, используют его [влияние], чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее в ООН заявили, что атаки украинских солдат и националистов на Запорожскую атомную электростанцию можно сравнить с самоубийством. 7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области.
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Покровители Зеленского должны прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил — это потенциально крайне опасная деятельность, она чревата катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. Мы рассчитываем на то, что те страны которые имеют влияние на украинское руководство, используют его [влияние], чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в ООН заявили, что атаки украинских солдат и националистов на Запорожскую атомную электростанцию можно сравнить с самоубийством. 7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области.