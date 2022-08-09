Депутат ГД от Тюмени показал Западу, чем закончатся нападки на РФ

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
По мнению Брыкина, страны Запада использовали экс-президента Грузии для агрессии на Южную Осетию Фото:

Страны Запада использовали преступный режим экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и совершили агрессию на Южную Осетию, Абхазию и Россию, получив за это «по зубам» от РФ. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. По его словам, так будет с каждым, кто попробует «испытывать на прочность» Россию.

«Восьмого августа 2008 года Запад, используя преступный режим Саакашвили в Грузии, совершил агрессию в отношении самопровозглашенной республики Южная Осетия, республики Абхазия, а также России. Президент России [Дмитрий Медведев занимал пост главы государства с 2008 по 2012 год] объявил о начале „операции по принуждению к миру“ в зоне конфликта. Запад получил по зубам от России и так будет с каждым, кто захочет испытать на прочность нашу страну», — заявил Брыкин в своем telegram-канале.

Ранее Николай Брыкин назвал главную ошибку РФ в отношениях с Западом. По его мнению, Россия часто шла на уступки западным странам. Кроме того, он также заявил, что Украина сейчас находится под оккупацией Великобритании и США.

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Страны Запада использовали преступный режим экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и совершили агрессию на Южную Осетию, Абхазию и Россию, получив за это «по зубам» от РФ. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. По его словам, так будет с каждым, кто попробует «испытывать на прочность» Россию. «Восьмого августа 2008 года Запад, используя преступный режим Саакашвили в Грузии, совершил агрессию в отношении самопровозглашенной республики Южная Осетия, республики Абхазия, а также России. Президент России [Дмитрий Медведев занимал пост главы государства с 2008 по 2012 год] объявил о начале „операции по принуждению к миру“ в зоне конфликта. Запад получил по зубам от России и так будет с каждым, кто захочет испытать на прочность нашу страну», — заявил Брыкин в своем telegram-канале. Ранее Николай Брыкин назвал главную ошибку РФ в отношениях с Западом. По его мнению, Россия часто шла на уступки западным странам. Кроме того, он также заявил, что Украина сейчас находится под оккупацией Великобритании и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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