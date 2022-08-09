09 августа 2022

Свердловчанина, зарезавшего друга своей бывшей, начнут судить

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Свердловчанин убил мужчину, которого увидел на балконе Фото:

В Качканаре (Свердловская область) начнут судить местного жителя, который увидел свою бывшую девушку с другим и зарезал соперника кухонным ножом. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура Качканара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении [убийства]», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что мужчина не мог дозвониться до своей бывшей, а затем увидел ее на балконе с другим. Тогда свердловчанин поднялся к молодым людям, избил того, кого посчитал новым возлюбленным своей бывшей, а затем зарезал его разделочным ножом.

Свердловчанина начнут судить, и, если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии. Дело рассмотрят в Качканарском городском суде.

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В Качканаре (Свердловская область) начнут судить местного жителя, который увидел свою бывшую девушку с другим и зарезал соперника кухонным ножом. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Качканара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении [убийства]», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что мужчина не мог дозвониться до своей бывшей, а затем увидел ее на балконе с другим. Тогда свердловчанин поднялся к молодым людям, избил того, кого посчитал новым возлюбленным своей бывшей, а затем зарезал его разделочным ножом. Свердловчанина начнут судить, и, если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии. Дело рассмотрят в Качканарском городском суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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