Боррель призвал европейцев готовиться «заплатить» из-за Украины

В ЕС призвали европейцев готовиться к затяжному конфликту на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейцы должны быть готовы платить за поддержку Украины и единство Евросоюза. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС. Ситуация вокруг Украины напрямую затрагивает Европу. То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров», — заявил Боррель в интервью испанской газете El País. Информацию передает ТАСС.

По его словам, европейцам нужно приготовиться к затяжному конфликту в поисках политических решений. Боррель отметил, что государства на юге Европы должны показать солидарность с северными странами в энергетическом вопросе. Испания способна на многое, потому что обладает третью всех мощностей Европы по сжижению природного газа. Страна может стать «воротами в Европу для газа», который будет альтернативой поставкам из РФ.

Евросоюз ввел санкции против России и взял курс на отказ от российских энергоресурсов из-за спецоперации на Украине. Европейские страны поставляют оружие Украине и оказывают ей поддержку. Власти РФ заявляли, что предыдущие ограничения ударили и по самим странам Запада. Ранее Bloomberg написал, что Европа столкнется с голодом из-за санкций, так как сельскохозяйственная отрасль заметно пострадала от роста цен на энергоносители и других затрат. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля и проводится для освобождения Донбасса. Ранее депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли призвал отменить антироссийские санкции, передает RT.