Латвия признала Россию спонсором терроризма

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День флага РФ. Екатеринбург, площадь труда, памятник татищеву и де геннину, триколор, флаг россии
В Латвии призвали ЕС ограничить выдачу виз россиянам Фото:

Сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Об этом заявили в пресс-службе Сейма республики.

«Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Сейм призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси», — указано в заявлении на сайте Сейма республики.

Ранее власти Латвии запретили выдавать визы россиянам. Также страна прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией. Латвия осуждает спецоперацию РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целью спецоперации является освобождение Донбасса, а также демилитаризация Украины.

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Сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Об этом заявили в пресс-службе Сейма республики. «Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Сейм призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси», — указано в заявлении на сайте Сейма республики. Ранее власти Латвии запретили выдавать визы россиянам. Также страна прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией. Латвия осуждает спецоперацию РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целью спецоперации является освобождение Донбасса, а также демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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