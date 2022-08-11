Латвия признала Россию спонсором терроризма

В Латвии призвали ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Об этом заявили в пресс-службе Сейма республики.
«Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Сейм призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси», — указано в заявлении на сайте Сейма республики.
Ранее власти Латвии запретили выдавать визы россиянам. Также страна прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией. Латвия осуждает спецоперацию РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целью спецоперации является освобождение Донбасса, а также демилитаризация Украины.
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