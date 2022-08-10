В Пермском крае резко выросли цены на жд- и авиабилеты

В Пермском крае за месяц резко выросла стоимость билетов на самолеты и поезда. Данные опубликовали на сайте Пермьстата.
«В июле было зафиксировано повышение стоимости пассажирских авиаперевозок — на 28,5%. Проезд в поездах дальнего следования вырос на 9,9-14,8%», — указано в статистике.
Вместе с билетами в Пермском крае в июле также подорожала стоимость услуг зарубежного туризма — на 6,1%. А вот внутренний туризм, наоборот, подешевел. Так, экскурсионные туры по России из Перми стали дешевле в среднем на 1,5%, а проживание в пермских гостиницах — на 0,5-5,6%.
А вот цены на бензин не растут, газомоторное топливо только дешевеет. Поэтому, возможно, пермякам будет выгоднее отправиться в автобусные туры. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают на автобусе посетить пять республик Кавказа.
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