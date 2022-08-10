10 августа 2022

В Пермском крае резко выросли цены на жд- и авиабилеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты на самолет подорожали почти на 30% Фото:

В Пермском крае за месяц резко выросла стоимость билетов на самолеты и поезда. Данные опубликовали на сайте Пермьстата.

«В июле было зафиксировано повышение стоимости пассажирских авиаперевозок — на 28,5%. Проезд в поездах дальнего следования вырос на 9,9-14,8%», — указано в статистике.

Вместе с билетами в Пермском крае в июле также подорожала стоимость услуг зарубежного туризма — на 6,1%. А вот внутренний туризм, наоборот, подешевел. Так, экскурсионные туры по России из Перми стали дешевле в среднем на 1,5%, а проживание в пермских гостиницах — на 0,5-5,6%.

А вот цены на бензин не растут, газомоторное топливо только дешевеет. Поэтому, возможно, пермякам будет выгоднее отправиться в автобусные туры. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают на автобусе посетить пять республик Кавказа.

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В Пермском крае за месяц резко выросла стоимость билетов на самолеты и поезда. Данные опубликовали на сайте Пермьстата. «В июле было зафиксировано повышение стоимости пассажирских авиаперевозок — на 28,5%. Проезд в поездах дальнего следования вырос на 9,9-14,8%», — указано в статистике. Вместе с билетами в Пермском крае в июле также подорожала стоимость услуг зарубежного туризма — на 6,1%. А вот внутренний туризм, наоборот, подешевел. Так, экскурсионные туры по России из Перми стали дешевле в среднем на 1,5%, а проживание в пермских гостиницах — на 0,5-5,6%. А вот цены на бензин не растут, газомоторное топливо только дешевеет. Поэтому, возможно, пермякам будет выгоднее отправиться в автобусные туры. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают на автобусе посетить пять республик Кавказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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