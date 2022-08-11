На ремонт курганской трассы до Челябинска потратят 4 млрд рублей

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Открытие котельни в Петухово. Курган, петухово, трасса, дорога, ремонт дорог, ремонтные работы
Работы на участке трассы будут идти до 2024 года Фото:

В Курганской области на капремонт участка трассы «Иртыш», который ведет в Челябинскую область, планируют потратить четыре млрд рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000, Курганская область (2 и 4 этапы). Начальная цена: 4 019 477 906 рублей», — указано на сайте.

Работы должны будут начать 21 сентября 2022 года и закончить до 15 декабря 2024 года. Заказчиком является ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ранее начальник этой организации Владимир Муравьев заявлял, что самым проблемным для ремонта в регионе является участок трассы, который ведет в Тюмень. Это связано с непростым грунтом и заболоченностью территории.

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В Курганской области на капремонт участка трассы «Иртыш», который ведет в Челябинскую область, планируют потратить четыре млрд рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000, Курганская область (2 и 4 этапы). Начальная цена: 4 019 477 906 рублей», — указано на сайте. Работы должны будут начать 21 сентября 2022 года и закончить до 15 декабря 2024 года. Заказчиком является ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее начальник этой организации Владимир Муравьев заявлял, что самым проблемным для ремонта в регионе является участок трассы, который ведет в Тюмень. Это связано с непростым грунтом и заболоченностью территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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