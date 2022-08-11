На ремонт курганской трассы до Челябинска потратят 4 млрд рублей

В Курганской области на капремонт участка трассы «Иртыш», который ведет в Челябинскую область, планируют потратить четыре млрд рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок.
«Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000, Курганская область (2 и 4 этапы). Начальная цена: 4 019 477 906 рублей», — указано на сайте.
Работы должны будут начать 21 сентября 2022 года и закончить до 15 декабря 2024 года. Заказчиком является ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Ранее начальник этой организации Владимир Муравьев заявлял, что самым проблемным для ремонта в регионе является участок трассы, который ведет в Тюмень. Это связано с непростым грунтом и заболоченностью территории.
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