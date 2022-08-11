На ремонт курганской трассы до Челябинска потратят 4 млрд рублей

11 августа 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Работы на участке трассы будут идти до 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на капремонт участка трассы «Иртыш», который ведет в Челябинскую область, планируют потратить четыре млрд рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000, Курганская область (2 и 4 этапы). Начальная цена: 4 019 477 906 рублей», — указано на сайте. Работы должны будут начать 21 сентября 2022 года и закончить до 15 декабря 2024 года. Заказчиком является ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее начальник этой организации Владимир Муравьев заявлял, что самым проблемным для ремонта в регионе является участок трассы, который ведет в Тюмень. Это связано с непростым грунтом и заболоченностью территории.

В Курганской области на капремонт участка трассы «Иртыш», который ведет в Челябинскую область, планируют потратить четыре млрд рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000, Курганская область (2 и 4 этапы). Начальная цена: 4 019 477 906 рублей», — указано на сайте. Работы должны будут начать 21 сентября 2022 года и закончить до 15 декабря 2024 года. Заказчиком является ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее начальник этой организации Владимир Муравьев заявлял, что самым проблемным для ремонта в регионе является участок трассы, который ведет в Тюмень. Это связано с непростым грунтом и заболоченностью территории.