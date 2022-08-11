В Подмосковье возмутились новым символом города

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Рейд по дворам, с целью закрасить незаконную рекламу наркотиков. Сургут, рисование, граффити, баллончик с краской
Изображением Венеры Боттичелли планировали украсить Железнодорожный микрорайон Балашихи (архивное фото) Фото:

Жителям подмосковного города Балашиха не понравилась изображение «мультяшной» Венеры, которое является копией картины Боттичелли «Рождение Венеры». Этим граффити планировали украсить Железнодорожный микрорайон. Тема обсуждалась в социальной сети Вконтакте группе «Балашиха Life» Вконтакте.

«Не стоит переиначивать великие произведения. Создайте свою картину с оригинальным сюжетом. Пусть народ гордится своими художниками, даже в пределах района и города», — приводит слова горожанки издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Екатеринбурге жители, напротив, испугались того, что одно из знаменитых граффити закрасят. Речь идет о портрете Виктора Цоя, расположенном в подземном переходе. Рабочие начали белить стены, на которые нанесет рисунок, но в разговоре с очевидцем, они пообещали не закрашивать граффити.

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Жителям подмосковного города Балашиха не понравилась изображение «мультяшной» Венеры, которое является копией картины Боттичелли «Рождение Венеры». Этим граффити планировали украсить Железнодорожный микрорайон. Тема обсуждалась в социальной сети Вконтакте группе «Балашиха Life» Вконтакте. «Не стоит переиначивать великие произведения. Создайте свою картину с оригинальным сюжетом. Пусть народ гордится своими художниками, даже в пределах района и города», — приводит слова горожанки издание «Подмосковье сегодня». Ранее в Екатеринбурге жители, напротив, испугались того, что одно из знаменитых граффити закрасят. Речь идет о портрете Виктора Цоя, расположенном в подземном переходе. Рабочие начали белить стены, на которые нанесет рисунок, но в разговоре с очевидцем, они пообещали не закрашивать граффити.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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