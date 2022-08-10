В СурГУ из-за войны охранников затопило общежитие вуза. Видео

11 августа 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

В общежитии затопило пять этажей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В СурГу из-за споров двух охранных организаций за право сторожить вуз затопило несколько этажей студенческого общежития в Сургуте на улице 30 лет Победы. Об этом URA.RU сообщил сотрудник частной охранной организации «СКБ-Югра» на условиях анонимности. «Охрана „Илир“, с которой вуз расторг договор, отказалась покидать объекты университета, в том числе и общежитие. Нашу охрану [„СКБ-Югра“], с которой СурГу заключил новый контракт, они туда не пускают. При этом сотрудники „Илир“ не подготовлены обслуживать подобные объекты. Даже когда начался потоп в общежитии и сработала сигнализация, они не разрешили никому заходить. И здание затопило почти полностью», — рассказал собеседник. В университете подтвердили, что здание студенческого общежития действительно затопило. Но подробностей случившегося не раскрывают. «Затопило помещения с 7 по 2 этаж. В настоящее время проводится внутренняя проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и виновные лица», — рассказали в управление общественных связей СурГу. В Свою очередь компания «Илир» объявила виновными в случившемся руководство вуза. По заверениям директора фирмы Евгения Мальчикова, ЧП произошло из-за того, что сотрудники СурГу забрали у них ключи от этажей, и его охранники просто не смогли туда попасть. «Руководство вуза после того, как одностороннем порядке расторгли с нами контракт, закрыли все двери и забрали ключи. А раз все закрыто, никто обходы не делал. В это время на верхних этажах как раз прорвало трубу и все залило. А сейчас в вузе пытаются найти крайних, вот и все», — сообщил Мальчиков. В СурГу журналистом URA.RU направлен запрос для разъяснения ситуации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в университете ХМАО охранники подрались за право сторожить вуз. Руководитель ЧОО «Илир» не согласился с решением руководства СурГу расторгнуть с их компанией контракт в одностороннем порядке. Отказался покидать объект и запускать туда сотрудников другой охранной фирмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В СурГу из-за споров двух охранных организаций за право сторожить вуз затопило несколько этажей студенческого общежития в Сургуте на улице 30 лет Победы. Об этом URA.RU сообщил сотрудник частной охранной организации «СКБ-Югра» на условиях анонимности. «Охрана „Илир“, с которой вуз расторг договор, отказалась покидать объекты университета, в том числе и общежитие. Нашу охрану [„СКБ-Югра“], с которой СурГу заключил новый контракт, они туда не пускают. При этом сотрудники „Илир“ не подготовлены обслуживать подобные объекты. Даже когда начался потоп в общежитии и сработала сигнализация, они не разрешили никому заходить. И здание затопило почти полностью», — рассказал собеседник. В университете подтвердили, что здание студенческого общежития действительно затопило. Но подробностей случившегося не раскрывают. «Затопило помещения с 7 по 2 этаж. В настоящее время проводится внутренняя проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и виновные лица», — рассказали в управление общественных связей СурГу. В Свою очередь компания «Илир» объявила виновными в случившемся руководство вуза. По заверениям директора фирмы Евгения Мальчикова, ЧП произошло из-за того, что сотрудники СурГу забрали у них ключи от этажей, и его охранники просто не смогли туда попасть. «Руководство вуза после того, как одностороннем порядке расторгли с нами контракт, закрыли все двери и забрали ключи. А раз все закрыто, никто обходы не делал. В это время на верхних этажах как раз прорвало трубу и все залило. А сейчас в вузе пытаются найти крайних, вот и все», — сообщил Мальчиков. В СурГу журналистом URA.RU направлен запрос для разъяснения ситуации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в университете ХМАО охранники подрались за право сторожить вуз. Руководитель ЧОО «Илир» не согласился с решением руководства СурГу расторгнуть с их компанией контракт в одностороннем порядке. Отказался покидать объект и запускать туда сотрудников другой охранной фирмы.