Британцы не поверили в информацию украинских СМИ о том, что Россия якобы обстреляла Запорожскую АЭС Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали фейк украинских СМИ о том, что российская армия обстреляла Запорожскую АЭС. Такую информацию стали распространять со ссылкой на украинскую атомную службу.

«Появились кадры, доказывающие, что Россия атакует крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Такие данные приводит украинская атомная служба», — пишет Daily Mail со ссылкой на украинские СМИ.

«АЭС была занята русскими в течение нескольких месяцев. Должны ли мы верить, что они нападают на свой собственный народ? Что не так со СМИ? Зачем нам навязывают этот бред», — недоумевает читатель Kapt. «Серьезно? Ветер дует в сторону Крыма, видимо правительство Великобритании платит прессе за публикацию дезинформации», — пишет читатель Lovbus81. «Полагать, что русские нацелены на ядерные реакторы, которыми они владеют, — это больное воображение», — считает читатель Lifebar. «Иди и убейте себя со своими фейковыми новостями», — возмущается читатель JohnOly. «Нелепая пропаганда, эта АЭС уже несколько месяцев находится в руках русских», — отмечает читатель Barracuda008. «Русские контролируют завод. Это ценный актив. Они намерены установить постоянный контроль над этой территорией. Этот фейк — ерунда. Украина проигрывает, и поэтому они мечутся, как ребенок в истерике», — пишет читатель Stoica Cosmin.

7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов. В Минобороны РФ сообщили, что из-за ударов ВСУ на АЭС частично повреждена теплоэлектростанция.