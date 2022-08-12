12 августа 2022
11 августа 2022

Мэр из ЯНАО остановил стройку из-за археологической находки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, археологические раскопки, археология, раскопки
На стройке в Салехарде обнаружили исторический объект (архивное фото) Фото:

Глава администрации Салехарда Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке из-за раскопанной кладки. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.

«В районе второй школы при проведении земляных работ ковш экскаватора „наткнулся“ на интересный „нижний слой“ — кирпичная кладка, деревянные перекрытия, основания строения под землей. На несколько дней работы на этом участке притормозим, пусть поработают историки», — написал Титовский в Telegram.

Титовский высказал предположение, что обнаруженная находка может быть погребом-ледником, или же карцером, времен 501-й стройки. Он назвал находку «ниточкой», которая может что-то рассказать об истории Салехарда.

Ранее URA.RU рассказало что в Салехарде отреставрировали школу времен ГУЛАГа. Школа 501-й стройки признана объектом исторического наследия.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Глава администрации Салехарда Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке из-за раскопанной кладки. Об этом он сообщил в личном telegram-канале. «В районе второй школы при проведении земляных работ ковш экскаватора „наткнулся“ на интересный „нижний слой“ — кирпичная кладка, деревянные перекрытия, основания строения под землей. На несколько дней работы на этом участке притормозим, пусть поработают историки», — написал Титовский в Telegram. Титовский высказал предположение, что обнаруженная находка может быть погребом-ледником, или же карцером, времен 501-й стройки. Он назвал находку «ниточкой», которая может что-то рассказать об истории Салехарда. Ранее URA.RU рассказало что в Салехарде отреставрировали школу времен ГУЛАГа. Школа 501-й стройки признана объектом исторического наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...