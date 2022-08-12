Мэр из ЯНАО остановил стройку из-за археологической находки

На стройке в Салехарде обнаружили исторический объект (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава администрации Салехарда Алексей Титовский распорядился приостановить работы на стройке из-за раскопанной кладки. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.

«В районе второй школы при проведении земляных работ ковш экскаватора „наткнулся“ на интересный „нижний слой“ — кирпичная кладка, деревянные перекрытия, основания строения под землей. На несколько дней работы на этом участке притормозим, пусть поработают историки», — написал Титовский в Telegram.

Титовский высказал предположение, что обнаруженная находка может быть погребом-ледником, или же карцером, времен 501-й стройки. Он назвал находку «ниточкой», которая может что-то рассказать об истории Салехарда.

Ранее URA.RU рассказало что в Салехарде отреставрировали школу времен ГУЛАГа. Школа 501-й стройки признана объектом исторического наследия.