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ХМАО вошел в десятку регионов РФ с низкой аварийностью

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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
ХМАО занял 9-е место по низкой аварийности среди регионов РФ Фото:

ХМАО занял девятое место в рейтинге регионов России с самой низкой аварийностью на дорогах. Рейтинг опубликован РИА «Новости».

Показатель аварийности в ХМАО составил 58,1 ДТП на 100 тыс. единиц автотранспорта. Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика (15,6 аварий на 100 тыс. машин), второе — ЯНАО (44.2), третье — Томская область (46.5).

За первое полугодие на дорогах ХМАО погибло и травмировано 49 человек на 100 тыс. населения округа. Количество ДТП снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 по доступности бензина. По этому показателю ЯНАО занял первое, а ХМАО пятое место.

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ХМАО занял девятое место в рейтинге регионов России с самой низкой аварийностью на дорогах. Рейтинг опубликован РИА «Новости». Показатель аварийности в ХМАО составил 58,1 ДТП на 100 тыс. единиц автотранспорта. Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика (15,6 аварий на 100 тыс. машин), второе — ЯНАО (44.2), третье — Томская область (46.5). За первое полугодие на дорогах ХМАО погибло и травмировано 49 человек на 100 тыс. населения округа. Количество ДТП снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 по доступности бензина. По этому показателю ЯНАО занял первое, а ХМАО пятое место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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