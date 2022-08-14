ХМАО вошел в десятку регионов РФ с низкой аварийностью

15 августа 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

ХМАО занял 9-е место по низкой аварийности среди регионов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ХМАО занял девятое место в рейтинге регионов России с самой низкой аварийностью на дорогах. Рейтинг опубликован РИА «Новости». Показатель аварийности в ХМАО составил 58,1 ДТП на 100 тыс. единиц автотранспорта. Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика (15,6 аварий на 100 тыс. машин), второе — ЯНАО (44.2), третье — Томская область (46.5). За первое полугодие на дорогах ХМАО погибло и травмировано 49 человек на 100 тыс. населения округа. Количество ДТП снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 по доступности бензина. По этому показателю ЯНАО занял первое, а ХМАО пятое место.

ХМАО занял девятое место в рейтинге регионов России с самой низкой аварийностью на дорогах. Рейтинг опубликован РИА «Новости». Показатель аварийности в ХМАО составил 58,1 ДТП на 100 тыс. единиц автотранспорта. Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика (15,6 аварий на 100 тыс. машин), второе — ЯНАО (44.2), третье — Томская область (46.5). За первое полугодие на дорогах ХМАО погибло и травмировано 49 человек на 100 тыс. населения округа. Количество ДТП снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 по доступности бензина. По этому показателю ЯНАО занял первое, а ХМАО пятое место.