Компания курганского депутата, где резали коров, построит ферму

Агрохолдинг «Кургансемена» заявил о строительстве новой фермы в хозяйстве, где ранее резали коров (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В агрохолдинге «Кургансемена», принадлежащем депутату Курганской облдумы Марату Исламову, рассказали об обновлении фермы в хозяйстве «Путь к коммунизму», в котором ранее снизилось поголовье коров. Подробности появились на сайте предприятия.

«Было решено запроектировать новый животноводческий комплекс на 600 фуражных коров. Новая ферма будет расположена рядом с действующей в селе Постовалово. В настоящее время ведутся переговоры с челябинской компанией „Совмолко“, идет подготовка проекта», — рассказали о будущих изменениях в курганском хозяйстве. Проект будет направлен в департамент АПК Курганской области.

При этом проблемы на молочной ферме начались еще в 2015 году. Коров пришлось резать по нескольким причинам. «По причине изношенности материально-технической базы, массового оттока людей из села, дефицита финансовых средств мы были вынуждены пойти на снижение объемов производства и сокращение поголовья основного стада», — сообщил директор хозяйства Анатолий Потанин пресс-службе холдинга.

Новая ферма будет иметь современный доильный зал, что сократит ручной труд и поможет решить нехватку с кадрами. После появления новой фермы количество стада собираются увеличить до 1600 голов, при этом дойных коров будет шесть сотен. В настоящее время соотношение составляет 788 к 299.

Также в холдинге заявили, что за 2,5 года в хозяйство было вложено 400 млн рублей. Большинство этих средств пущено на развитие растениеводства и новых пашен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганской фермы сообщили о сокращении дойного поголовья. В компании объяснили меры реорганизацией молочного хозяйства в мясное ради прибыли.