Миасский завод представил на армейском форуме новые автомобили

Миасский завод показал посетителям армейского форума линейку новой техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) показал автомобиль—электростанцию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, среди новинок машина для буксирования прицепов, спецтранспорт для перевозки пассажиров с грузами и ряд других новинок.

«Автомобиль „Мотовоз-М“ имеет электромеханическую трансмиссию и функцию отбора электрической мощности и электростанцией.Установку можно использовать как стартер для прямого пуска двигателя внутреннего сгорания или как мотор для обеспечения движения автомобиля с заглушенным двигателем. Продвинутые возможности обеспечивает стартер-генераторная установка с тяговыми аккумуляторами (АКБ), позволяющая отбирать энергию для питания потребителей на стоянке и в движении», — сообщили подробности URA.RU на заводе.

Из новинок предприятия представлен «Урал-4360» для перевозов грузов, монтажа и транспортировки техники, а также для буксирования транспортных прицепов. Мощный четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом в тандеме с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом позволяют водителю выполнять транспортные задачи в различных дорожных условиях. Применение передней пружинной подвески дает возможность повысить скорость безопасного движения автомобиля по неровной дороге за счет снижения вибрационных воздействий на водителя.

Специалисты автозавода разработали специальный автомобиль с однообъемным кузовом-фургоном для безопасной перевозки пассажиров и необходимого груза. «Урал-432069-73» вмещает до девяти человек экипажа вместе с водителем и до 2,5 тонн перевозимого груза. Защита автомобиля выполнена по стандартам ГОСТ. На технике установлены агрегаты и узлы отечественного производства, включая раздаточную коробку и ведущие мосты производства автозавода «УРАЛ».

На форуме «Армия» миасский завод также представил выпускаемые седельный тягач «Урал-63706» со сдвоенной пятиместной кабиной семейства тяжелых автомобилей многоцелевого назначения. Среди других выставочных образцов — полноприводный автомобиль-самосвал «Урал-6370» и специальный автомобиль дорожной гаммы на шасси «Урал С34520» с КМУ ИТ-150.

В рамках форума «Армия» правительство Челябинской области подпишет ряд соглашений с предприятиями. В пресс-службе губернатора URA.RU сообщили, что на площадке работает региональная делегация во главе с губернатором Алексеем Текслером.