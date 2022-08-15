Mysl Polska: поляки назовут «победой» поражение Киева в СВО

16 августа 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Польша будет считать «победой» любой исход СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поляки назовут поражение Украины в спецоперации «победой». Об этом пишет Mysl Polska. По мнению автора материала, в настоящий момент вся информация о поражении ВСУ продолжает в Польше подвергаться цензуре. По результатам опроса, 60% респондентов продолжают верить пропаганде, а 23% опрошенных хотят, чтобы операция подошла к концу, и будут считать «победой» даже поражение Киева. «Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!» — отметил автор материала, польский политолог Конрад Ренкас. Он уточняет, что «даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте все равно будет представлено как их стратегическая победа». Институт общественного мнения в Польше Centrum Badania Opinii Spoecznej (CBOS) провел опрос среди населения страны. Его цель — выяснить мнение граждан по поводу специальной военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Ранее доктор военных наук Константин Сивков предположил, что Россия в ходе спецоперации на Украине выйдет на границу с Польшей, после полной капитуляции там она и закончится. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

Поляки назовут поражение Украины в спецоперации «победой». Об этом пишет Mysl Polska. По мнению автора материала, в настоящий момент вся информация о поражении ВСУ продолжает в Польше подвергаться цензуре. По результатам опроса, 60% респондентов продолжают верить пропаганде, а 23% опрошенных хотят, чтобы операция подошла к концу, и будут считать «победой» даже поражение Киева. «Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!» — отметил автор материала, польский политолог Конрад Ренкас. Он уточняет, что «даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте все равно будет представлено как их стратегическая победа». Институт общественного мнения в Польше Centrum Badania Opinii Spoecznej (CBOS) провел опрос среди населения страны. Его цель — выяснить мнение граждан по поводу специальной военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Ранее доктор военных наук Константин Сивков предположил, что Россия в ходе спецоперации на Украине выйдет на границу с Польшей, после полной капитуляции там она и закончится. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.