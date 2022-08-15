Тюменцы пожаловались на бомжей, которые пугают детей

Власти обратили внимание на жалобы горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители улицы Волгоградской в Тюмени пожаловались на то, что во дворе их дома поселились бомжи. Об этом горожане сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Волгоградская, между 18 и 20 домами, во дворах, между гаражами, поселились бомжи. Они орут друг на друга, дерутся, дети гулять боятся. Куда еще обратиться можно, чтоб их убрали оттуда?» — написал анонимный пользователь.

«Это наглядное пособие для ваших детей. Показывайте и рассказывайте, что с ними произойдет, если не будут учиться», — пишет человек с ником Олег Викторович. «Скоро осень, сами исчезнут в более теплые места. С ними бороться бесполезно. У нас в подъезде соседи устраивают зимой на квартире у себя гулянки со всеми местными алкашами, а с весны до осени то же самое, но во дворе на скамейках», — комментирует пост Светлана Витальевна.

На обращение тюменцев отреагировали власти: «По указанному адресу выедут специалисты „Социального экспресса“, окажут социальную помощь. Человеку предложат размещение, горячую еду, помощь в получении медицинских услуг и восстановлении документов, если это необходимо», — говорится в комментарии регионального департамента соцразвития под постом.

Также власти просят горожан не оставлять без внимания подобные случаи. «Если вы увидите человека без определенного места жительства, который нуждается в помощи, вам необходимо обратиться (в зависимости от ситуации) в правоохранительные или медицинские органы, а также в службу „Социальный экспресс“ (Тюмень) по телефону 62-65-62 (в других районах и городах — в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства)», — добавляется в заявлении.

Ранее агентство URA.RU писало о том, как асоциальные граждане превратили в помойку площадку возле детского сада. Об этом также стало известно в социальной сети «ВКонтакте».